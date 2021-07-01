В эфире программы "О самом главном" доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Владимир Подхомутников рассказал о последствиях дефицита коллагена и назвал нехватку данного белка в организме причиной ухудшения зрения.
– Коллаген является одним из главных структурных белков в нашем организме. Он составляет около 30–35 процентов от общей массы белка. Коллаген входит в состав не только кожи, но и костей, связок, суставов, сухожилий, сосудов. Если его не хватает, страдает структурная функция, – обратил внимание Владимир Подхомутников.
Отмечается, что из-за нехватки коллагена в организме в некоторых случаях ухудшается зрение, происходит быстрое старение кожи, образуются морщины, нарушается рост, а также структура волос и ногтей, возникают проблемы с позвоночником и связочным аппаратом, появляется мышечная слабость, опускаются внутренние органы из-за снижения эластичности связок, наблюдаются проблемы с зубами, а кости и суставы становятся хрупкими, развиваются заболевания сосудов.
Врач отметил, что коллаген содержится в животных продуктах, поскольку это их главная составляющая. Лучше включать в рацион рыбу, поскольку белка в ней больше и он лучше усваивается.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1070
Названа неочевидная причина ухудшения зрения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter