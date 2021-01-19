При минус 25 градусах автомобиль может выйти из строя, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
– Минус 25 градусов – критическая отметка для автомобиля. Ниже – это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя, – поделился автоэксперт Андрей Ломанов.
Он советует не ездить на автомобиле в такую погоду.
– Холодный пуск – это игра с огнем, ничего хорошего из этого не получится, – объяснил специалист.
Андрей Ломанов отметил, что в последние годы в Центральной России и особенно в больших городах автопарк стал еще более современным – проблем при низких температурах стало меньше. Нет необходимости, к примеру, забирать аккумуляторы домой.
– Если мы говорим об аккумуляторной батарее, то, если она также исправная и не дышит на ладан, машина, вероятнее всего, заведется, – пояснил он.
Эксперт считает, что в мороз могут появиться трудности в процессе подачи топлива. Это характерно для старых карбюраторных автомобилей, но не касается современных автомобилей – они оборудованы системой впрыска.
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Названа критически низкая температура для автомобиля
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