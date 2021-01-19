Названа критически низкая температура для автомобиля

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– поделился автоэксперт Андрей Ломанов.Он советует не ездить на автомобиле в такую погоду.– объяснил специалист.Андрей Ломанов отметил, что в последние годы в Центральной России и особенно в больших городах автопарк стал еще более современным – проблем при низких температурах стало меньше. Нет необходимости, к примеру, забирать аккумуляторы домой.– пояснил он.Эксперт считает, что в мороз могут появиться трудности в процессе подачи топлива. Это характерно для старых карбюраторных автомобилей, но не касается современных автомобилей – они оборудованы системой впрыска.