Названа группа людей, которой не рекомендуется употреблять острую пищу

Пациентам с гипертонией не рекомендуется употреблять острую пищу, поскольку она повышает артериальное давление. Об этом в эфире программы “Здоровье” на телеканале “Беларусь 1” рассказала врач Евгения Кузнецова.
- Есть исследования, которые доказывают связь повышенного давления и употребления чрезмерно острой пищи, - сообщила медик.
Наряду с этим Евгений Кузнецова предупредила, что пациентам с гипертонией нужно уменьшить количество не только острой пищи, но и соли в блюдах.
- В первую очередь необходимо ограничить количество соли. Пища необязательно должна быть пресной.<...> Если добавлять в блюда вместо соли пряные травы и специи, не злоупотребляя, таким образом можно снизить риск развития артериальной гипертензии и даже уменьшить давление, поскольку избыток соли - одна из причин его повышения, - обратила внимание медик.
Ранее об опасности некоторых острых продуктов сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на выводы ученых из Университета Южной Австралии. Исследователи выяснили, что капсаицин, который входит в состав перца чили и халапеньо, отрицательно влияет на память и мыслительную активность.
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