Названа еще одна опасность детского ожирения

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Всемирная организация здравоохранения признала детское ожирение одной из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения в XXI веке. В предыдущих работах исследователи связывали детское ожирение с увеличенной вероятностью преждевременной смертности. В последних исследованиях ученые хотели установить, имеют ли дети с ожирением высокий риск получить тревожное расстройство или депрессию в дальнейшем.В исследовании участвовали 7000 человек, у которых лечили ожирение в возрасте от трех до 17 лет. Их сравнили примерно с 34 000 человек того же возраста, пола. 39 человек (0,55%) в группе детского ожирения умерли в течение среднего периода наблюдения. Средний возраст на момент кончины составлял 22 года.Было доказано, что дети больше подвержены преждевременной смертности уже в молодом возрасте, чем другие сверстники. Причинами часто становились соматические заболевания, из которых свыше четверти были непосредственно вызваны ожирением, и самоубийства.По мнению ученых, детское ожирение часто сопровождалось диабетом, заболеваниями печени и высоким кровяным давлением. Дети и подростки с ожирением чаще сталкиваются с дискриминацией, что может вызвать психологические проблемы.Родители должны следить за индексом массы тела (ИМТ) ребенка, и, если вес выходит за пределы, обратиться к специалисту, чтобы изменить питание и образ жизни.Авторы исследования напоминают, что депрессия в раннем возрасте сказывается на нервной системе ребенка. Тревога и депрессия вызывают эмоциональный и физиологический стресс и страдания, а также могут препятствовать лечению ожирения.Важно, чтобы детям с ожирением предлагалось адекватное и длительное лечение в раннем возрасте для снижения этих рисков.