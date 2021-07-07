Российский препарат "КовиВак" назвали эффективным против мутации COVID-19 "Дельта", передает ТАСС.
– Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "КовиВак" против вируса "Дельта" в сравнении с "Альфа"-штаммом коронавируса, – уточнил информацию генеральный директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
Штамм коронавирусной инфекции под название "Дельта" впервые был диагностирован у больного из Индии в октябре 2020 года. До этого Всеиндийский институт медицинских исследований утверждал, что новая мутация может заразить человека даже после прививок Covaxin и Covishield.
Фото: pixabay.com
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Названа эффективная против штамма "Дельта" вакцина
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