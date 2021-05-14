Стала известна дата выхода tws-гарнитуры третьего поколения. Об этом сообщает AppleTrack со ссылкой на блогера Люка Миани.
Фото носит иллюстративный характер
На данный момент известно, что в будущих наушниках изменится дизайн гарнитуры и кейса. Модель будет ближе к Pro-версии. По некоторым данным, AirPods не получат шумоподавления и силиконовых амбушюр, которые пока останутся атрибутом более дорогой модели.
Отмечается, что отдельной презентации новых Apple AirPods 3, вероятнее всего, не будет – они просто появятся на сайте компании. К слову, два года назад наушники второго поколения были представлены также. Ожидается, что tws-гарнитура выйдет 18 мая.
Вместе с новыми наушниками компания объявит о новой возможности своего сервиса потоковой передачи музыки, которое будет называться Apple Music HiFi. Она предложит пользователям слушать музыку в высоком качестве.
Фото: pixabay.com
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Названа дата выхода новых наушников Apple AirPods
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