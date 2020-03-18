Названа дата проведения полуфинала конкурса "Мисс Беларусь — 2020"

В полуфинале конкурса 21 марта встретятся 142 красавицы со всей Беларуси, передает БЕЛТА.

— Претенденток на титул "Мисс Беларусь — 2020" ждет еще одна встреча с жюри. Они пройдут собеседование, измерение параметров, проверку на соответствие требованиям конкурса (рост, семейное положение, наличие татуировок и т. д.). Также девушки выступят с самопрезентацией, — рассказали в Национальной школе красоты.

Как отметили организаторы, в полуфинале конкурсанткам разрешено все: нарядные платья, украшения, визаж и прическа. Но пройтись в купальниках смогут не все — некоторым девушкам было рекомендовано похудеть либо, наоборот, поправиться. Жюри проверит, справилась ли участница с задачей. В конце полуфинала красавицы отправятся на фотопробы.

По результатам кастинга выберут от 25 до 35 финалисток, которые в течение месяца будут готовиться к итоговому шоу. Имя самой красивой белоруски станет известно 15 мая.