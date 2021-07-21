Презентация Samsung Galaxy Unpacked, на которой будут представлены новые гаджеты компании, состоится в августе нынешнего года, передает РИА Новости.
– Мы живем в эпоху быстрых перемен, влияние которых можно наблюдать во всех сферах – от молниеносных изменений в офисной культуре до революции в коммуникационных технологиях. Сейчас как никогда становятся актуальны гибкие и универсальные мобильные устройства, соответствующие ускоренному темпу нашей жизни, – говорится в сообщении компании, в котором прослеживаются намеки на выход гаджетов с гибким экраном.
Предполагается, что во время мероприятия будут презентованы складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умные часы Galaxy Watch 4, а также релиз флагмана Galaxy S21 FE.
Презентация запланирована на 11 августа, она состоится в режиме онлайн-трансляции. Начнется мероприятие в 17:00 по минскому времени.
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Названа дата презентации новых смартфонов от Samsung
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