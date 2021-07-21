Названа дата презентации новых смартфонов от Samsung

– говорится в сообщении компании, в котором прослеживаются намеки на выход гаджетов с гибким экраном.Предполагается, что во время мероприятия будут презентованы складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умные часы Galaxy Watch 4, а также релиз флагмана Galaxy S21 FE.Презентация запланирована на 11 августа, она состоится в режиме онлайн-трансляции. Начнется мероприятие в 17:00 по минскому времени.