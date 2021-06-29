Анемия у вегетарианца является довольно частой проблемой, которая возникает из-за отсутствия в рационе мяса, богатого легкоусвояемым железом. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Врач объяснил, что в овощах и фруктах действительно много железа. Однако оно не усваивается в организме человека, поскольку этому препятствуют содержащиеся в продуктах фитаты.
– Да, действительно, в овощах и фруктах содержится железо, причем в большом количестве. И хотя вещество есть, оно не всасывается. Так называемые фитаты, которые содержатся в овощах и фруктах, препятствуют усвоению железа, – обратил внимание Александр Мясников.
Кроме того, специалист сказал, что железо может плохо всасываться даже из мяса, если запивать блюдо чаем. В напитке есть полифенолы, которые препятствуют усвоению этого необходимого человеку вещества.
Отмечается, что избежать анемии вегетарианцы могут в том случае, если начнут принимать препараты железа. Для их лучшей усвояемости нужно запивать таблетки апельсиновым соком.
Фото: pixabay.com
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Названа болезнь, с которой могут столкнуться вегетарианцы
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Сергей МИХОВИЧ
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