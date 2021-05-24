Врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала, что под видом аллергических реакций могут скрываться симптомы других болезней. Одной из таковых является атопический дерматит.
– В основе атопического дерматита лежит дефект кожного барьера или повышенная иммунная реакция кожи. В основе аллергиии – аллергическая реакция, то есть сенсибилизация, например, к какому-то определенному продукту питания, веществу, пыли, пуху или перу, – отметила дерматовенеролог.
Типичными симптомами атопического дерматита являются сухость кожи, шелушение, зуд, а аллергической реакции – зуд, насморк и красные глаза.
– Высыпания в виде покраснения кожи, которые сопровождаются активным зудом и шелушением, характерны для атопического дерматита. При аллергической реакции обычно образовываются покраснения и вздутия на коже, так называемые волдыри, – заключила Светлана Якубовская.
Фото: pixabay.com
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Названа болезнь, которую часто путают с аллергией
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