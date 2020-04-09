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  2. Назван Всемирный автомобиль 2020 года

Назван Всемирный автомобиль 2020 года

Подведены итоги конкурса World Car of the Year, причем впервые это произошло онлайн в связи с пандемией коронавируса. Традиционно объявление победителей происходило в марте на Женевском автосалоне, который был отменен, как и многие другие массовые мероприятия, включая летнюю Олимпиаду в Токио.


Лучшим автомобилем года в мире тоже впервые стал корейский автомобиль —большой кроссовер Kia Telluride, который, кстати, пока можно купить лишь в Северной Америке. Кореец сумел переиграть в финале двух японских оппонентов от «Мазды»: Mazda3 и паркетник CX-30.

Корейская Kia получила еще одну награду — лучшим городским автомобилем 2020 года эксперты назвали Kia Soul EV.


В номинации «Дизайн года» победителем признан автомобиль Mazda 3.


Лучшим спортивным автомобилем года и лучшим автомобилем категории люкс назвали электрокар Porsche Taycan. Электромобиль впервые выигрывает в спортивной номинации.


В состав жюри конкурса вошли 86 известных автомобильных журналистов из 24 стран мира.

Без наград нынче остался Volkswagen, у которого больше всех титулов «Всемирный автомобиль года». Немецкий автогигант выигрывал четырежды с Golf VI (2009), Polo (2010), UP! (2012) и снова Golf VII (2013).

Источник: worldcarawards.com/


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