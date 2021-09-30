Назван утренний симптом, предупреждающий о заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Отеки, возникающие по утрам, могут сигнализировать о наличии некоторых изменений в сердечно-сосудистой и мочевыделительной системах, сообщил в эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Если пациент не есть много соленой пищи, в умеренных количествах пьет воду и не употребляет продукты со скрытой солью, например, колбасы или сосиски, отеки лица, возникающие по утрам, могут сигнализировать о наличии нарушений в сердечно-сосудистой и мочевыделительной системах.
– Поскольку отеки возникают с утра, можно предположить наличие каких-либо изменений в сердечно-сосудистой системе. Способом проверки является обследование, в которое обязательно будет входить электрокардиография и ультразвуковое исследование сердца. Другой вариант заключается в том, что почки не справляются с фильтрующей функцией, из-за чего происходит задержка жидкости, – обратил внимание врач.
По словам медика, подобная проблема развивается достаточно быстро и сопровождается заметными симптомами, одним из которых являются отеки.
– В таком случае необходимо сделать биохимический анализ крови и оценить уровень креатинина. Это вещество накапливается, когда почки не справляются со своей работой, – резюмировал Сергей Агапкин.
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