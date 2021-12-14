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  2. Назван срок отказа Евросоюза от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Назван срок отказа Евросоюза от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Европейский союз планирует установить четкие сроки для расторжения договоренностей на импорт природного газа, пишет агентство Bloomberg.


Авторы материала связывают данное решение с переходом Брюсселя на зеленую энергетику: после 2049 года не планируются долгосрочные контракты на поставку углеводородов, что подразумевает радикальную перестройку рынка. Это, как подчеркивается, противоречит позиции России.

Вместе с тем Еврокомиссия предложит меры по повышению безопасности прокачки с учетом возникшего в текущем году дефицита сырья, вызвавшего рекордное увеличение его стоимости.

– Усилившаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной грозит дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне, – уточняется в статье.

В связи с этим Еврокомиссия намерена прибегнуть к созданию стратегического подхода к хранению голубого топлива, в том числе обеспечению высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.

Согласно данным Bloomberg, главам правительств стран Евросоюза необходимо обсудить запланированные меры 16 декабря.
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Фото: РЕЙТЕР
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