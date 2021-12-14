Назван срок отказа Евросоюза от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Авторы материала связывают данное решение с переходом Брюсселя на зеленую энергетику: после 2049 года не планируются долгосрочные контракты на поставку углеводородов, что подразумевает радикальную перестройку рынка. Это, как подчеркивается, противоречит позиции России.Вместе с тем Еврокомиссия предложит меры по повышению безопасности прокачки с учетом возникшего в текущем году дефицита сырья, вызвавшего рекордное увеличение его стоимости.– уточняется в статье.В связи с этим Еврокомиссия намерена прибегнуть к созданию стратегического подхода к хранению голубого топлива, в том числе обеспечению высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.Согласно данным Bloomberg, главам правительств стран Евросоюза необходимо обсудить запланированные меры 16 декабря.