В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-эндокринолог Татьяна Подольская порекомендовала употреблять больше орехов, поскольку продукт снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
– Гарвардская школа организации здравоохранения опубликовала интереснейшее исследование, проведенное на 7 тысячах добровольцев. У людей, которые в неделю съедали три порции орехов, то есть около 28 граммов, наблюдалось снижение риска смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 55 процентов, – сообщила эндокринолог.
Также врач рассказала о том, что похожие исследования проводили шведские ученые. Они изучали влияние орехов на сердечно-сосудистую систему. Исследователи предлагали добровольцам 1–3 раза в месяц съедать порции данного продукта, в результате чего увидели уменьшение частоты аритмии сердца на 5 процентов.
– Орехи имеют уникальный состав. В них много клетчатки, которая чистит кишечник человека, адсорбирует на себя токсины и помогает поддерживать липидный спектр крови, – обратила внимание Татьяна Подольская.
Также в орехах содержится омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. По словам эндокринолога, они улучшают состояние сосудов, снижают давление и уменьшают головные боли.
– В грецком орехе также выявили бета-ситостерин, который улучшает кровоснабжение в мозговых артериях и сосудах, питающих мышцу сердца. Поэтому вещество является профилактикой инфарктов и инсультов, – подчеркнула Татьяна Подольская.
Вместе с тем Татьяна Подольская добавила, что в орехах много калия и магния, который повышают водный обмен и улучшают работу сердца.
Фото: pixabay.com
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Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
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