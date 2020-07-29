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Назван способ открыть второе дыхание в течение рабочего дня

Сохранять концентрацию на протяжении всего рабочего дня непросто. Люди, как правило, утрачивают собранность после нескольких часов работы, что может приводить к ошибкам и, как следствие, нервозности и стрессу.


Справиться с этой проблемой можно с помощью простого, быстрого и эффективного способа, рассказала Sputnik учитель антистрессовых программ Ирина Хробостова.

Восстановить концентрацию поможет простая дыхательная техника, утверждает специалист. Достаточно провести несколько минут сидя с ровной спиной и закрытыми глазами, сосредоточив внимание на своем дыхании.

Просто последите за своим дыханием, говорит эксперт. «Через одну-две минуты в таком состоянии ваше дыхание начнет замедляться, а тело расслабляться. Ваш ум тоже начнет расслабляться, и уйдет лихорадочность в поступках и действиях».

Причем этот способ можно использовать не только для борьбы с потерей концентрации, но и в качестве профилактики, для мобилизации умений и талантов, например, перед важной встречей или совещанием, пишет РИА Новости.

Во время такой медитации уходят страхи, отмечает специалист. «Появляется ощущение того, что все возможно. Активнее проявляются ваши таланты. После нескольких минут медитации улучшается интуиция, и у вас появляется понимание того, что надо делать или что делать не нужно. Также вы начинаете лучше контролировать свои эмоции", - подытожила она.

ФОТО: pixabay


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Назван способ открыть второе дыхание в течение рабочего дня
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