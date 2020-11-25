Google не будет отслеживать местоположение iPhone, если отключить в учетной записи Google функцию "История местоположений", сообщает РИА Новости.
Для того чтобы осуществить подобное действие, необходимо запустить приложение Google на iPhone, после в разделе "Управление учетной записью Google" найти пункт "Конфиденциальность и персонализация" (также может называться "Данные и персонализация"). Затем следует сдвинуть влево переключатель "История местоположений" – это позволит деактивировать данный параметр.
Если же функция останется активной, данные о геолокации продолжат поступать приложениям и службам Google.
Фото: pixabay.com
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Назван способ избавиться от слежки Google за iPhone
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