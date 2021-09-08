Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Назван способ, как быстро снять головокружение без лекарств

Назван способ, как быстро снять головокружение без лекарств

Существуют специальные упражнения, которые снимают головокружение не хуже, чем лекарственные препараты. Одним из таковых в эфире программы "О самом главном" поделился врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


Специалист посоветовал при возникновении головокружений прибегнуть к ходьбе. Упражнение необходимо выполнять одновременно с наклонами головы вниз-вверх и вправо-влево.

– Наш вестибулярный аппарат имеет собственные рецепторы. В них есть полукружные каналы, в которых жидкость при движении раздражает специальные волосковые клетки. Эти клетки передают сигналы нашему мозгу о положении и движении в пространстве. Во время ходьбы и при одновременном выполнении различных упражнений мы стимулируем волосковые клетки, что первично приводит к некоторой дезориентации рецепторов, из-за чего человек двигается неустойчиво. Но если мы это делаем много раз подряд, то постепенно вестибулярный аппарат вырабатывает корректирующую программу и говорит себе о том, что не надо обращать внимание на лишние возмущения. В результате походка человека становится более ровной, голова кружится значительно меньше, – объяснил Сергей Агапкин.

Кроме того, врач посоветовал прибегать к такому упражнению в целях профилактики укачиваний. Он уточнил, что все действия необходимо выполнять постепенно и на ровной поверхности.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы