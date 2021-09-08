Назван способ, как быстро снять головокружение без лекарств

Существуют специальные упражнения, которые снимают головокружение не хуже, чем лекарственные препараты. Одним из таковых в эфире программы "О самом главном" поделился врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Специалист посоветовал при возникновении головокружений прибегнуть к ходьбе. Упражнение необходимо выполнять одновременно с наклонами головы вниз-вверх и вправо-влево.
– Наш вестибулярный аппарат имеет собственные рецепторы. В них есть полукружные каналы, в которых жидкость при движении раздражает специальные волосковые клетки. Эти клетки передают сигналы нашему мозгу о положении и движении в пространстве. Во время ходьбы и при одновременном выполнении различных упражнений мы стимулируем волосковые клетки, что первично приводит к некоторой дезориентации рецепторов, из-за чего человек двигается неустойчиво. Но если мы это делаем много раз подряд, то постепенно вестибулярный аппарат вырабатывает корректирующую программу и говорит себе о том, что не надо обращать внимание на лишние возмущения. В результате походка человека становится более ровной, голова кружится значительно меньше, – объяснил Сергей Агапкин.
Кроме того, врач посоветовал прибегать к такому упражнению в целях профилактики укачиваний. Он уточнил, что все действия необходимо выполнять постепенно и на ровной поверхности.
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