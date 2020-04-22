Назван список инфекций, за работу с которыми медики получат надбавки

Перечень инфекций определен постановлением Минздрава № 40 от 20 апреля 2020 года, сообщает БЕЛТА.

В перечень инфекций, при работе с которыми сотрудникам бюджетных организаций сферы здравоохранения устанавливается ежемесячная надбавка, включены инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, ближневосточный респираторный синдром (MERS), холера, чума, геморрагическая лихорадка Эбола.

Доплаты получат медики, которые лечат пациентов с инфекциями и контакты первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями.

Постановление Минздрава распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.