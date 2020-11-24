В составе эффективных антисептических средств должно быть не менее 60% изопропилового либо не менее 70% этилового спирта, пишет ТАСС.
– Рецептура [антисептиков] предполагает наличие либо изопропилового спирта в концентрации не менее 60% по весу, либо этилового спирта в концентрации не менее 70% по весу. Таким образом, активная рецептура, которой пользуются производители и тех, и других средств, должна содержать либо этиловый, либо изопропиловый спирт, – сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.
Фото: pixabay.com
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Назван состав качественных антисептиков
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