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  2. Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, который проявляется на коже

Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, который проявляется на коже

Британские журналисты проанализировали данные приложения, в котором инфицированные коронавирусом люди описывали свои симптомы, и пришли к выводу, что один из симптомов «Омикрона» может проявиться на коже. Подробности приводит Daily Express.


Не будем держать интригу – речь о кожной сыпи. При этом в материале отмечается, что покраснения на коже отличались у разных пациентов. Заболевшие «Омикроном» также отмечали разную степень обеспокоенности сыпью: одних она не беспокоила, другие жаловались на сильный зуд.

Уточняется, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения COVID-19.

Изображение: pixabay.com
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