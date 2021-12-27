Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, который проявляется на коже

Британские журналисты проанализировали данные приложения, в котором инфицированные коронавирусом люди описывали свои симптомы, и пришли к выводу, что один из симптомов «Омикрона» может проявиться на коже. Подробности приводит Daily Express.
Не будем держать интригу – речь о кожной сыпи. При этом в материале отмечается, что покраснения на коже отличались у разных пациентов. Заболевшие «Омикроном» также отмечали разную степень обеспокоенности сыпью: одних она не беспокоила, другие жаловались на сильный зуд.
Уточняется, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения COVID-19.
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