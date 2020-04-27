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Назван самый прибыльный фильм 2019 года

Блокбастер «Мстители: Финал» стал самым прибыльным фильмом 2019 года, пишет Deadline.

По информации портала, заключительная часть франшизы принесла создателям 890 млн долларов. Любопытно, что, по информации «Кинопоиска», сборы последних «Мстителей» во всем мире составили почти 2,8 млрд долларов при бюджете в 356 млн. Однако в Deadline также учитывали расходы на рекламу и другие показатели, поэтому чистая прибыль получилась столь «скромная».

На второй строке самых прибыльных картин расположился мультфильм «Холодное сердце — 2», принесший 599 млн долларов. Замкнула тройку еще одна анимационная лента «Король Лев» (580 млн долларов).

В десятку самых прибыльных также вошли «Джокер», «Капитан Марвел», «История игрушек — 4», «Аладдин», «Человек-паук: Вдали от дома», «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и «Джуманджи: Новый уровень».

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