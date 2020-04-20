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Назван самый популярный в мире спорткар

Ford Mustang пятый год подряд признается самым популярным спорткаром в мире.


В 2019 году в мире было продано 102 090 экземпляров легендарного американского спорткара, сообщает агентства IHS Markit. Продажи «Мустанг» выросли даже на таком сложном для американских моделей рынке, как Германия. Там продажи Ford Mustang выросли на 33 процента. А, например, во Франции продажи «Мустангов» удвоились, пишет motor.

Ford Mustang вышел на рынок 56 лет назад. На родном американском рынке спорткар является лидером своего сегмента уже полвека.


Сейчас потребителям предлагается 12 разновидностей Mustang — от начального EcoBoost до Shelby GT500.

Базовый мотор Mustang — это турбированный четырехцилиндровый мотор объемом 2,3 литра мощностью от 290 до 314 л.с. (335 л.с. с пакетом High Performance).

Mustang GT и Bullit комплектуются пятилитровыми V8 мощностью 450–487 л.с. Наконец, Shelby предлагается с V8 объемом 5,2 мощностью 533 или 770 лошадиных сил.

Самый мощный «Мустанг» совершает фастбэк (ускорение до 100 миль в час — 161 км/ч — и последующая остановка) за 10,6 секунды. Для сравнения, Bugatti Veyron делает это за 9,9 секунды.

Фото: Ford и wikimedia


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