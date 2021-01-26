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Назван самый популярный транспорт столицы в 2020 году

Не будем тянуть интригу – это метро. В 2020 году объем перевозки пассажиров столичным метрополитеном составил почти 219 млн 290 тыс. человек. В 2019 году цифра была чуть больше – почти 294 млн человек. Такие данные приводятся на официальном сайте предприятия.


Как отметили в компании, в среднем за сутки в 2020-м метрополитеном пользовались почти 600 тыс. человек. Для сравнения, в 2019-м – 800 тыс. Однако сокращение пассажиропотока по разным причинам не помешало метро остаться наиболее популярным видом транспорта для минчан.
 
«Удельный вес метрополитена в перевозках коммунальным пассажирским транспортом остается по-прежнему самым значимым среди других видов городского транспорта и составляет 36,4%», – уточнили на предприятии.

Самыми загруженными станциями по пассажиропотоку в прошлом году были: «Каменная Горка» (посетили более 17 млн 788 тыс. человек за год), «Площадь Ленина» (свыше 13 млн 738 тыс.), «Уручье» (свыше 13 млн 418 тыс.), «Площадь Якуба Коласа» (почти 12 млн 304 тыс.), «Малиновка» (более 10 млн 886 тыс.) и «Академия наук» (свыше 10 млн 21 тыс.). 
Интересный факт: за неполный ноябрь и декабрь 2020 года станции «Зеленолужской» линии метро посетили более 483 тысяч пассажиров.

Что касается оплаты проезда в метро, статистика распределилась следующим образом. Большая часть пассажиров (35,7%) предпочитала расплачиваться бесконтактными картами «Минсктранса», 32% граждан использовали жетоны, 14,7% – бесконтактные банковские карты и 7,9% – бесконтактные карты метро.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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