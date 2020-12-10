Назван самый популярный производитель смартфонов в мире

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Аналитики компании Counterpoint Research поясняют: самую большую часть занимают продукты Samsung (20% рынка и 80 миллионов отгруженных смартфонов). 14% рынка и второе место – у корпорации Huawei. На третьей позиции расположилась Xiaomi – она обошла саму Apple.Samsung стал лидером не только среди производителей смартфонов во всем мире, но и показал лучшие результаты в Европе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. В азиатском регионе всех обогнала Huawei. В Северной Америке традиционно первое место заняла Apple.