Назван самый полезный способ приготовления яиц

Один из самых популярных продуктов для завтрака - яйца. В каком виде они приносят наибольшую пользу для здоровья, в эфире программы “О самом главном” рассказали российские врачи.
- Яйца - чемпионы по содержанию лецитина, который относится к фосфолипидам. Фосфолипиды запаковывают молекулы холестерина и препятствует их кристаллизации. Поэтому каждый день нужно употреблять хотя бы одно яйцо, - обратил внимание врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Вместе с тем врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин уточнил, что употреблять яйца лучше утром. Поскольку желток наиболее полезен для здоровья в жидком виде, яйцо пашот станет лучшим вариантом для завтрака.
- В этой форме желток обладает максимальным желчегонным эффектом, - уточнил Сергей Агапкин.
Кроме того, отмечается, что яйца - единственный продукт, который усваивается организмом на 97-98 процентов.
Ранее врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы “Жить здорово” рассказывал, что яйцо является одним из чемпионов по содержанию предшественника ацетилхолина – холина. Благодаря этой незаменимой молекуле мозг человека вовремя получает информацию, в результате чего работает гораздо лучше.
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