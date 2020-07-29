Назван самый полезный шоколад

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Согласно исследованиям, умеренное потребление темного шоколада сокращает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, помогает нормализовать артериальное давление и липидный обмен, а также увеличивает продуктивность головного мозга, обратили внимание диетологи.Наибольшую пользу приносят сорта шоколада с больши содержанием какао-бобов — не менее 70% − и относительно небольшим содержанием сахара — не более 25%, что наблюдается в горьких сортах и некоторых темных сортах шоколада.Молочный шоколад делают, добавляя молоко или молочные продукты в разной концентрации, и обычно содержание сахара в нем больше, чем в темном и горьком, а тертых какао-бобов содержится меньше.В составе белого шоколада вообще нет тертого какао.Здоровый человек может съесть не более 15–25 граммов шоколада (включая темный) в первой половине дня, то есть, когда наиболее активен.Людям, которые страдают различными хроническими заболеваниями, по вопросу употребления шоколада нужно проконсультироваться с врачом, отметили диетологи.