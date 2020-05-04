Назван самый красивый гол в истории Лиги чемпионов

Журнал France Footballсоставил рейтинг красивейших голов в истории Лиги чемпионов.

Всего в списке 50 ярких голов главного футбольного турнира Старого света, передает ТАСС. А самым красивым в истории Лиги чемпионов признан гол Зинедина Зидана в составе мадридского "Реала", забитый в ворота немецкого "Байера" в финале Лиги чемпионов 2002 года.

При счете 1:1 Зидан на 45-й минуте матча ударом с лета с линии штрафной забил второй мяч в ворота "Байера2 и принес своему клубу победу в Лиге чемпионов.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

На второе место рейтинга эксперты поставили гол Мауро Брессана из итальянской "Фиорентины" в ворота испанской "Барселоны" на групповой стадии ЛЧ сезона-1999/2000.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Замкнул тройку самых красивых голов мяч Криштиану Роналду в составе все того же мадридского «Реала» в ворота нынешней команды португальца — итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.