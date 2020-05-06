Назван самый экологичный город в мире

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Эксперты проанализировали более 100 городов по девяти пунктам: площадь зеленых насаждений, объемы использования энергии из возобновляемых источников, частота поездок на общественном транспорте, плотность твердых частиц в воздухе, потребление воды на человека, доступность для пешеходов, программа повторной переработки, компостирования мусора, число фермерских рынков.Отмечается, что Вена, помимо прочего, показала наилучшие показатели по числу парков и развитию общественного транспорта.На втором и третьем местах оказались Мюнхен и Берлин. За ними идут Мадрид (Испания), Сан-Паулу (Бразилия), Манчестер (Соединенное Королевство), Лиссабон (Португалия),Сингапур, Амстердам (Нидерланды) и Вашингтон (США)., - обратил внимание по этому случаю мэр города Михаэль Людвиг.В прошлом году Вена заняла первое место также в топе городов мира по уровню качества жизни по версии Economist Intelligence Unit в рейтинге Global Liveability Index 2019. Ранее австрийская столица в течение нескольких лет подряд удостаивалась звания наиболее комфортного для жизни города по версии консалтинговой компании Mercer.