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Назван самый экологичный город в мире

Вена названа самым экологически чистым городом на Земле в 2020 году. Рейтинг составило канадско-американское консалтинговое агентство Resonance Consultancy "10 самых зеленых городов мира 2020" по случаю Дня Земли, пишет ТАСС.

AP Photo/Ronald Zak

Эксперты проанализировали более 100 городов по девяти пунктам: площадь зеленых насаждений, объемы использования энергии из возобновляемых источников, частота поездок на общественном транспорте, плотность твердых частиц в воздухе, потребление воды на человека, доступность для пешеходов, программа повторной переработки, компостирования мусора, число фермерских рынков. 

Отмечается, что Вена, помимо прочего, показала наилучшие показатели по числу парков и развитию общественного транспорта.

На втором и третьем местах оказались Мюнхен и Берлин. За ними идут Мадрид (Испания), Сан-Паулу (Бразилия), Манчестер (Соединенное Королевство), Лиссабон (Португалия),Сингапур, Амстердам (Нидерланды) и Вашингтон (США).

"Успешный результат нашего города в этом рейтинге показывает, что Вена во многих сферах является образцом для подражания для других мегаполисов. Парки и множество зеленых насаждений, которые доступны для всех жителей Вены, характеризуют высокое качество жизни в городе", - обратил внимание по этому случаю мэр города Михаэль Людвиг.

В прошлом году Вена заняла первое место также в топе городов мира по уровню качества жизни по версии Economist Intelligence Unit в рейтинге Global Liveability Index 2019. Ранее австрийская столица в течение нескольких лет подряд удостаивалась звания наиболее комфортного для жизни города по версии консалтинговой компании Mercer.
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