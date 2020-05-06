Вена названа самым экологически чистым городом на Земле в 2020 году. Рейтинг составило канадско-американское консалтинговое агентство Resonance Consultancy "10 самых зеленых городов мира 2020" по случаю Дня Земли, пишет ТАСС.
AP Photo/Ronald Zak
Эксперты проанализировали более 100 городов по девяти пунктам: площадь зеленых насаждений, объемы использования энергии из возобновляемых источников, частота поездок на общественном транспорте, плотность твердых частиц в воздухе, потребление воды на человека, доступность для пешеходов, программа повторной переработки, компостирования мусора, число фермерских рынков.
Отмечается, что Вена, помимо прочего, показала наилучшие показатели по числу парков и развитию общественного транспорта.
На втором и третьем местах оказались Мюнхен и Берлин. За ними идут Мадрид (Испания), Сан-Паулу (Бразилия), Манчестер (Соединенное Королевство), Лиссабон (Португалия),Сингапур, Амстердам (Нидерланды) и Вашингтон (США).
"Успешный результат нашего города в этом рейтинге показывает, что Вена во многих сферах является образцом для подражания для других мегаполисов. Парки и множество зеленых насаждений, которые доступны для всех жителей Вены, характеризуют высокое качество жизни в городе", - обратил внимание по этому случаю мэр города Михаэль Людвиг.
В прошлом году Вена заняла первое место также в топе городов мира по уровню качества жизни по версии Economist Intelligence Unit в рейтинге Global Liveability Index 2019. Ранее австрийская столица в течение нескольких лет подряд удостаивалась звания наиболее комфортного для жизни города по версии консалтинговой компании Mercer.
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Назван самый экологичный город в мире
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