Эксперты рассказали, как выглядит молекула COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
– Цвета коронавируса – черный и белый, – поделился профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер.
Он также добавил, что это условно: так как сама по себе молекула SARS-CoV-2 меньше длины волны света. По форме она близка к шаровому скоплению.
– Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый, используют, чтобы обозначать и выделять детали. Это относится и к трехмерным изображениям, – пояснил эксперт.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило отметку 109 миллионов. Скончались 2,4 миллиона человек.
Больше всего зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Фото: pixabay.com
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Назван реальный цвет коронавируса
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