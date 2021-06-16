В эфире программы "Жить здорово" врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Елена Герасимова назвала симптом, который проявляется утром и свидетельствует о начале развития ревматоидного артрита.
– Первым симптомом чаще всего является утренняя скованность кистей. Однако могут быть поражены и другие суставы, в частности локтевые, коленные или плечевые. Но смотреть нужно в первую очередь на кисти, – обратила внимание ревматолог.
По словам врача, симптом характеризуется трудностью распрямить и сжать кисти. Однако зачастую пациенты не могут ощутить эту тугоподвижность. Поэтому чтобы определить, сигнализирует ли признак о развитии ревматоидного артрита, нужно посмотреть на время, на протяжении которого сохраняется симптом. Если человек ощущает дискомфорт час и более, это повод диагностировать данное заболевание.
Фото: pixabay.com
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Назван ранний признак ревматоидного артрита, который проявляется утром
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