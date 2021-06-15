В эфире программы "О самом главном" врач Татьяна Шаповаленко развеяла миф о том, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты лечат атеросклероз, и назвала прием этих препаратов хорошим методом профилактики данного хронического заболевания.
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, по словам специалиста, в организме не синтезируются, поэтому являются хорошей добавкой к пище. Вместе с тем врач сообщила, что они являются лишь профилактикой нарушения липидного обмена, но не лечебным средством.
Снизить уровень холестерина и предупредить образование бляшек можно только с помощью подробного анализа и липидного спектра.
– Если не соблюдаете диету и включаете в рацион очень много животных жиров, то у вас, действительно, может транзиторно повышаться уровень холестерина и триглицеридов. Сперва любой врач-липидолог при пограничных нарушениях липидного обмена начнет с назначения специализированный диетотерапии. Перед этим он подробно расспросит вас о питании и, возможно, посоветует биологически активные добавки к пище, в том числе и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. А вот если через два месяца анализ покажет ту же ситуацию или хуже, доктор задумается о том, чтобы назначить специализированное лечение. Поэтому надо сдать анализ и посмотреть степень бедствия, а потом принимать решение, – сказала Татьяна Шаповаленко.
Фото: pixabay.com
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Назван проверенный способ профилактики атеросклероза
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