Назван простой способ защититься от коронавируса в машине

Для этого всего лишь нужно чаще открывать окна, пишет Lenta.ru.
К такому выводу пришли американские ученые, которые смоделировали потоки воздуха в машине в разных условиях, уточняет Science Advances. Они выяснили, что при наибольшем количестве открытых окон, концентрация частиц COVID-19 между водителем и пассажиром на заднем сидении снижалась. Кстати, многое зависело от того, какое из окон открыто. Например, если переднее и заднее с противоположной стороны от пассажира и водителя, риск подхватить инфекцию у последнего был больше. Интересный факт: система вентиляции в авто при закрытых окнах никакого эффекта на уровень распространения вируса в машине не оказала.
Впрочем, исследователи отметили: даже полностью открытые окна в автомобиле не дадут гарантии, что вы не заразитесь COVID-19, поэтому нужно помнить о масках.
Фото: pixabay.com
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