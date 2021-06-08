Риск развития астмы у детей зависит от питания женщин во время беременности. Мамам во время вынашивания ребенка следует придерживаться средиземноморской диеты, тогда и шансы заболеть у малышей будут гораздо меньше. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, во время беременности женщинам необходимо придерживаться средиземноморской диеты, а не включать в рацион продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот Омега-6. У таких мам с большей вероятностью родятся дети, не подверженные развитию бронхиальной астмы.
– Также считается, что уменьшить склонность у детей при рождении к развитию астмы могут некоторые полезные вещества. Здесь можно назвать витамин Е, С и D, – добавил Александр Мясников.
Вместе с тем риск рождения детей с астмой значительно возрастает у женщин, которые курили во время вынашивания малыша, обратил внимание на проблему врач.
Фото: pixabay.com
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Назван простой способ предотвратить развитие астмы у детей
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