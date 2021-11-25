Назван простой способ похудеть для тех, у кого нет времени на спорт

Некоторые специи содержат вещества, благодаря которым организм тратит на 10–15 процентов больше энергии даже при отсутствии физической активности. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщили российские врачи.
Для улучшения метаболизма медики посоветовали добавлять в блюда перец, куркуму и имбирь.
– В них содержатся вещества, которые обладают общим тонизирующим и противовоспалительным действием. Первое проявляется в том, что в головном мозге повышается уровень дофамина и адреналина. Два этих нейромедиатора обладают действием целеполагания.<...> Наш общий жизненный тонус повышается, и, с другой стороны, снижается потребность в еде, в том числе в лакомствах, – обратил внимание врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Он также отметил, что в вышеперечисленных специях содержатся капсаицин и куркумин. Эти вещества способствуют тому, что человек тратит больше энергии и меньше хочет есть.
– Более того, если мы рассмотрим, из чего состоит метаболизм, то это основной обмен. И примерно от 10 до 30 процентов от него –так называемый пищевой термогенез, который очень чувствителен к острым специям. Когда человек есть какую-то среднестатистическую пищу, скорость обмена веществ ускоряется примерно на 10 процентов, но, если эта же пища сдобрена острыми специями, организм начинает тратить еще на 10–15 процентов больше энергии, а эти 10–15 процентов от величины основного обмена составляют примерно 200–300 калорий, которые расходуются, даже если человек не крутит педали на велотренажере, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
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