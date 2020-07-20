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Назван простой продукт, помогающий похудеть

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал продукт, который может помочь желающим похудеть – это куриные яйца.


У этого продукта нет никаких жиросжигающих свойств, но увеличение потребления белка, особенно полученного от питательных продуктов, к которым относятся яйца, помогает надолго получить чувство насыщения, рассказал эксперт в интервью La Vanguardia. Таким образом, по его словам, снижается общее потребление калорий, пишет РИА Новости.


Диетолог посоветовал, в частности, употреблять яйца на завтрак, это позволит "зарядить" организм необходимыми питательными веществами.

ФОТО: pixabay


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