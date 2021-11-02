Назван продукт, защищающий от рака кишечника

Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово" посоветовал включить в рацион айву – богатый полезными веществами продукт, который при регулярном употреблении может защитить от развития рака кишечника.
По словам врача, в айве в большом количестве содержится пектин.
– Пектин – это полисахарид, который в кишечнике человека не распадается до простого сахара. Но если съесть перезрелую айву, это произойдет. Пектин в этих фруктах играет ту же роль, какую и соединительные ткани в организме человека. Он создает структуру. Переспевшая и мягкая айва это то же самое, что увядшая кожа с разрушенным коллагеном, – обратил внимание Дмитрий Шубин.
Выбирать айву врач посоветовал не жесткую, но и не перезревшую. Только в правильном фрукте будет много пектина, который необходим организму.
– Пектин, напитываясь влагой в кишечнике, создает желеобразную массу. Туда абсорбируются излишки сахара, холестерина и других веществ, которые не нужны в толстом кишечнике. Затем образуется пищевой комок, кишка растягивается, формируется перистальтика и все это удаляется наружу. Благодаря этому не возникают опухоли толстого кишечника, – объяснил медик.
В ста граммах айвы, по словам эксперта, содержится 80 процентов суточной нормы пектина.
Наряду с этим Дмитрий Шубин рассказал о других полезных свойствах фрукта. В частности, в ста граммах айвы есть 25 процентов суточной нормы витамина С, который в свою очередь снижает холестерин и формирует коллаген. Также фрукт богат хромом.
- Недостаток хрома вызывает повышение холестерина либо протеидов низкой плотности и формирование атеросклеротических бляшек, в которых со временем образуются тромбы, - отметил Дмитрий Шубин.
В ста граммах айвы - 50 процентов суточной нормы хрома.
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