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Назван продукт, сокращающий продолжительность жизни мужчин

Красное мясо значительно уменьшает продолжительность жизни мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express.


Специалисты провели эксперимент, в ходе которого изучили данные 43 272 мужчин. Средний возраст испытуемых равнялся 53 годам. Участники не имели сердечно-сосудистых заболеваний и не страдали онкологией на момент начала исследования.

Удалось установить, что у мужчин, включающих в рацион красное мясо, выше риск развития болезней сердца и сосудов. Специалисты резюмировали, что исключение из рациона названого продукта может заметно продлить жизнь.

В связи с этим ученые рекомендуют заменить красное мясо на цельнозерновые продукты.

Фото: pixabay.com
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