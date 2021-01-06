Красное мясо значительно уменьшает продолжительность жизни мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express.
Специалисты провели эксперимент, в ходе которого изучили данные 43 272 мужчин. Средний возраст испытуемых равнялся 53 годам. Участники не имели сердечно-сосудистых заболеваний и не страдали онкологией на момент начала исследования.
Удалось установить, что у мужчин, включающих в рацион красное мясо, выше риск развития болезней сердца и сосудов. Специалисты резюмировали, что исключение из рациона названого продукта может заметно продлить жизнь.
В связи с этим ученые рекомендуют заменить красное мясо на цельнозерновые продукты.
Фото: pixabay.com
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Назван продукт, сокращающий продолжительность жизни мужчин
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