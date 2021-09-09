Назван продукт, который способен укрепить иммунитет и полезен в борьбе с лишним весом

– Имбирю давно приписывают большое количество лекарственных качеств. Ведь мы с вами не просто так пьем, например, имбирный чай – он помогает согреться и облегчить симптомы простуды. В корне имбиря очень много витамина С – главного борца с простудными заболеваниями. А еще в этом растении есть витамины В, А, цинк, кремний, хром, марганец, фосфор, соли кальция, аспарагин, что тоже очень важно для нашего здоровья. И именно благодаря большому количеству полезных соединений корень имбиря обладает противовоспалительными, противорвотными и иммуностимулирующими свойствами. Более того, он благотворно влияет на пищеварительную систему, ускоряет обмен веществ, улучшает кровоснабжение и даже сжигает жиры. Помимо того, имбирь улучшает работу головного мозга.

Однако Ольга Шарапова предостерегла от употребления имбиря людей с определенным рядом недугов.

– Имбирь очень опасен при ишемической болезни сердца, инсультах и инфарктах. Также мы, врачи, не рекомендуем есть имбирь или пить на его основе чай людям с гастритом, язвами желудка и кишечника, язвенным колитом, дивертикулезом. А еще имбирь противопоказан тем, кто страдает гепатитом и циррозом печени. При таких заболеваниях корень этого растения нельзя употреблять в пищу. Это смертельно опасно, – добавила врач.