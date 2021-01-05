Нут является одним из самых эффективных продуктов для тех, кто стремится быстро снизить уровень сахара в крови, передает РИА Новости со ссылкой на Express.
В данном продукте содержится огромное количество белка и клетчатки. Именно благодаря этим веществам нут обладает свойством снижать уровень сахара в крови. Вместе с тем клетчатка замедляет усвояемость организмом углеводов, поэтому они значительно медленнее расщепляются, в том числе на глюкозу, и она не успевает накапливаться.
Так, употребление одного блюда на основе нута в день снижает уровень сахара в крови в течение шести недель, если заменить им пищу на основе пшеницы.
Кроме того, эксперты считают, что продукт помогает нормализовать уровень глюкозы за счет влияния на набор веса. По некоторым данным, при включении в рацион нута люди дольше чувствуют себя сытыми, а тяга к вредной пище снижается.
Фото: pixabay.com
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Назван продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови
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