Назван признак смертельно опасного заболевания

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Такой вариант диагностики может помочь в борьбе с заболеванием. Признаком скорого развития деменции ученые называют наличие специфических маркеров в крови пациентов со слабыми когнитивными расстройствами.Метод основан на том факте, что прогрессирование заболевания связано с накоплением в мозге амилоидных бляшек, состоящих из белков бета-амилоидов. Биомаркеры патологического процесса могут выявляться в крови пациентов за несколько лет до появления первых симптомов. Считается, что успехов в борьбе с заболеванием можно добиться еще до ее диагностирования. В это время еще есть шансы остановить прогрессирующую гибель нейронов.К сожалению, сейчас невозможно облегчить состояние больных с проявляющимися симптомами.Исследователи выявили два ключевых белка (бета-амилоида и тау-белка) в образцах крови, взятых у 550 пациентов с незначительными когнитивными нарушениями. Тестирование метода показало, что в 88% случаев он эффективен в прогнозировании начала болезни Альцгеймера примерно через четыре года. По словам экспертов, выигранное время позволит вмешаться в заболевание на ранних стадиях с помощью экспериментальных методов лечения.