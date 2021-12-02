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Назван признак дефицита витамина А в организме

Расслоение ногтя может сигнализировать о дефиците витамина А в организме. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


- Это [расслоение ногтя] может быть сигналом дефицита витамина А, микроэлементов, в частности цинка или селена, снижения уровня гемоглобина, нехватки гормонов щитовидной железы. Причин здесь более чем достаточно. Быстро можно проверить состояние гемоглобина по общему анализу крови, состояние гормонов щитовидной железы - по анализу крови на эти самые гормоны, - обратил внимание врач.

Сергей Агапкин отметил, что если результаты окажутся в норме, в качестве причин расслоение ногтя можно рассматривать только дефицит витаминов и микроэлементов.

Фото: pixabay.com
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