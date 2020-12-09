Порой жизнь преподносит людям неприятные сюрпризы. К примеру, автовладельцам иногда проходится заводить машины с толкача. Особенно эта проблема становится актуальной в зимнее время года. Однако есть способ, который поможет облегчить жизнь водителям и позволит им за кратчайшее время завести автомобиль. О таком методе рассказал автор YouTube-канала Авто Soviet.
Бывают случаи, когда нужно срочно куда-то поехать, однако вскоре выясняется, что, например, аккумулятор в автомобиле сел либо же сломался стартер. Даже в подобных случаях завести машину легко, если следовать несложным рекомендациям.
Авто Soviet рекомендует использовать для запуска авто какой-нибудь спуск. Если он будет достаточно крутым, то для машины хватит метров 15–20.
– Производится процедура достаточно просто. Сначала нужно выключить все электрооборудование, в том числе свет и печку. После следует включить зажигание, чтобы загорелись все лампочки. Нужно выжать сцепление и, не отпуская, включить вторую передачу. Затем необходимо убрать ногу с педали тормоза. Это позволит разогнать авто, – говорится в Авто Soviet.
Спуск, вторая передача, выжатое сцепление и ожидание того, когда машина достигнет скорости в 10 километров в час. Однако это не конец. Впереди еще одна важная процедура.
– В этот момент необходимо отпустить педаль сцепления и тут же выжать ее для того, чтобы не ехать дальше. Все, автомобиль запущен. Теперь можно включать печку и свет, – сообщает Авто Soviet.
Если запустить двигатель таким образом не получилось, значит, проблема не в аккумуляторе и не в стартере, она, скорее всего, в моторе, добавил Авто Soviet.
Фото: pixabay.com
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Назван правильный и эффективный способ завести машину с толкача
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