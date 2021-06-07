Красное мясо значительно повышает шансы заболеть раком кишечника. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
К развитию рака кишечника, считает специалист, может привести неконтролируемое употребление говядины, свинины или баранины.
– Но это не значит, что красное мясо нужно исключить из рациона. Есть продукт можно, просто нужно себя ограничивать. Рекомендуется употреблять красное мясо не более трех раз в неделю, – объяснил Александр Мясников.
По словам врача, раньше считалось, что мясо увеличивает количество инфарктов и инсультов. Но в настоящий момент это утверждение ставят под сомнение.
– Однако точно можно сказать, что у мясоедов рак кишечника развивается чаще, – резюмировал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Назван популярный продукт, ведущий к раку кишечника
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.