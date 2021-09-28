Назван полезный для здоровья сердца и сосудов напиток

Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ", в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил, что мятный чай положительно сказывается на здоровье сердца и сосудов.
– Мятный чай хорошо помогает при простудных заболеваниях, улучшает дыхание и успокаивающе действует на организм. Все потому, что ментол, который содержится в данном растении, обладает таким действием. Также мята положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, она в некоторой степени стабилизирует артериальное давление, – обратил внимание Алексей Деконский.
Наряду с этим кардиолог предупредил об опасности напитка для некоторых категорий людей.
– Мужчинам не рекомендуется пить в большом количестве мятный чай, потому что он угнетает выработку тестостерона и снижает его содержание в организме, – уточнил врач.
Беременным женщинам также не стоит увлекаться мятным чаем, потому что о воздействии напитка на плод пока неизвестно, предупредил Алексей Деконский.
Фото: pixabay.com