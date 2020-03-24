Назван овощ, способный выводить токсины из организма

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Ученые признали одним из самых полезных овощей огурец. Диетологи считают, что продукт часто недооценивают из-за того, что он состоит на 96% из воды. Но именно поэтому употребление салатов с огурцами в жару дает возможность избежать обезвоживания. Однако это далеко не единственное преимущество овоща.Огурец также действует как мочегонное средство, выводя токсины из организма, предотвращая их задержку в почках и мочевыводящих путях. Этот овощ также богат мощными антиоксидантами, помогающими защитить организм от опасных свободных радикалов. Еще продукт уменьшает риск развития метаболического синдрома.— пояснили диетологи.