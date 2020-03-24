Известный всем белорусам овощ, кроме того, содержит соединения, позволяющие контролировать уровень сахара в крови и холестерин. Об этом пишет Food.news.
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Ученые признали одним из самых полезных овощей огурец. Диетологи считают, что продукт часто недооценивают из-за того, что он состоит на 96% из воды. Но именно поэтому употребление салатов с огурцами в жару дает возможность избежать обезвоживания. Однако это далеко не единственное преимущество овоща.
Огурец также действует как мочегонное средство, выводя токсины из организма, предотвращая их задержку в почках и мочевыводящих путях. Этот овощ также богат мощными антиоксидантами, помогающими защитить организм от опасных свободных радикалов. Еще продукт уменьшает риск развития метаболического синдрома.
«В огурцах содержатся кукурбитацины, которые придают продукту некоторую горечь. Соединения помогают регулировать обмен веществ, контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, в продукте присутствуют стеролы — тип полезных липидов, встречающихся в растениях. Они помогают уменьшить уровень холестерина», — пояснили диетологи.
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Назван овощ, способный выводить токсины из организма
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