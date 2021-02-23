Овощ, который найдется в холодильнике, пожалуй, каждого белоруса, турецкое издание Milliyet назвало суперпродуктом, «творящим чудеса» при ежедневном его употреблении. Все дело в его полезных свойствах, уточняет РИА Новости. О каком овоще речь?
Не будем тянуть интригу – разговор идет о репчатом луке.
«Богатый витаминами и питательными веществами, укрепляющими наше здоровье, репчатый лук — это суперпродукт, который при ежедневном употреблении творит чудеса!» – пишет Milliyet и перечисляет полезные свойства овоща. Они касаются самых разных областей организма.
К примеру, по информации издания, ежедневное употребление репчатого лука повышает плотность костей. Он также снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение и качество сна. Также репчатый лук богат антиоксидантами, что помогает ему бороться с вредными бактериями во рту и предотвращать повреждение клеток организма.
Кроме того, благодаря высокому содержанию витаминов A, C и E репчатый лук может стать верным помощником в борьбе с возрастными изменениями кожи.
Фото: pixabay.com
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Назван овощ, полезные свойства которого «творят чудеса»
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