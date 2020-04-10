Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, сказано в итоговом коммюнике стран альянса по результатам прошедшего заседания, пишет РИА Новости.
Согласно заявлению ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. "Базовым уровнем для изменения добычи нефти является октябрь 2018 года для всех стран, за исключением Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации, для них базовый уровень одинаковый — 11 миллионов баррелей в сутки", — сообщается в коммюнике.
Минэнерго Азербайджана ранее информировало, что на первом этапе (в мае-июне) предполагается снижение добычи нефти на 23% от базового уровня стран, на втором (июль — декабрь) — на 18%, на третьем (январь 2021 — апрель 2022 года) — на 14%. Таким образом, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки, 9,02 миллиона и 9,46 миллиона в каждый из периодов соответственно.
В коммюнике также подчеркивается, что для мониторинга сделки продолжат существовать министерский и технический комитеты. А следующая общая встреча альянса намечена на 10 июня — также в формате видеоконференции, как и теперешнее заседание. Кроме того, обращается внимание, что контроль добычи стран будет осуществляться именно по показателям нефти на основе вторичных источников. Ранее Минэнерго Азербайджана заявило, что в новом соглашении не будет учитываться конденсат при сокращении добычи.
Кроме этого, в заявлении призывают и других крупнейших производителей нефти внести свой вклад в усилия по стабилизации рынка.
"Вышеперечисленное было принято всеми странами ОПЕК и не ОПЕК, участвующими в декларации о сотрудничестве, за исключением Мексики, и, как результат, возможно, в случае согласия Мексики", — говорится в коммюнике.
Альянс намерен в пятницу продолжить обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику присоединиться к сделке.
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Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
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