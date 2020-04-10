Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+

Согласно заявлению ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года.— сообщается в коммюнике.Минэнерго Азербайджана ранее информировало, что на первом этапе (в мае-июне) предполагается снижение добычи нефти на 23% от базового уровня стран, на втором (июль — декабрь) — на 18%, на третьем (январь 2021 — апрель 2022 года) — на 14%. Таким образом, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки, 9,02 миллиона и 9,46 миллиона в каждый из периодов соответственно.В коммюнике также подчеркивается, что для мониторинга сделки продолжат существовать министерский и технический комитеты. А следующая общая встреча альянса намечена на 10 июня — также в формате видеоконференции, как и теперешнее заседание. Кроме того, обращается внимание, что контроль добычи стран будет осуществляться именно по показателям нефти на основе вторичных источников. Ранее Минэнерго Азербайджана заявило, что в новом соглашении не будет учитываться конденсат при сокращении добычи.Кроме этого, в заявлении призывают и других крупнейших производителей нефти внести свой вклад в усилия по стабилизации рынка.— говорится в коммюнике.Альянс намерен в пятницу продолжить обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику присоединиться к сделке.