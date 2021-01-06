Назван новый неожиданный симптом коронавируса

На заражение COVID-19 может указывать учащенный пульс, информирует Express со ссылкой на данные COVID Symptom Study.
Как передает РИА Новости, ученые провели исследование, в рамках которого изучили данные более 4 миллионов человек со всего мира. Благодаря полученным результатам удалось установить, что коронавирус способен вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений (более 100 ударов в минуту).
Чтобы благодаря пульсу понять, заражен ли человек COVID-19, первым делом необходимо правильно измерить частоту сердечных сокращений. Для этого нужно находиться в состоянии покоя, а перед самой процедурой лучше отдохнуть и расслабиться в течение пяти минут, то есть устранить дополнительные факторы стресса или физических нагрузок. Нормальная частота пульса в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.
При обнаружении высокого пульса, как сообщают эксперты, беспокоиться стоит только в том случае, если нерегулярная или высокая частота сердечных сокращений выявляется неоднократно, при этом какие-либо связанные с сердцем патологии до этого обнаружены не были.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ