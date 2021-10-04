Назван ночной симптом дефицита микроэлементов в организме

Судороги в ногах по ночам могут быть симптомом дефицита микроэлементов в организме человека. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам врача, судороги не являются сигналом развития опасных заболеваний. В большинстве случаев это симптом дефицита железа в организме или нехватки магния.
– Если ночью возникли судороги, нужно кусочком льда растереть икроножные мышцы, – посоветовал Александр Мясников.
Кроме того, в качестве профилактики ночных судорог медик посоветовал растягивать мышцы ног перед сном. Для этого можно выполнять наклоны вперед, не отрывая пятки от пола. Также эффективна езда на велосипеде.
Наряду с этим телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин ранее рассказывал, что судороги могут указывать на проблемы системы кровообращения и нервной системы, нарушения пищеварительного тракта или питания. Последнее и является следствием нехватки некоторых микроэлементов в организме человека, например, магния, натрия или кальция.
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