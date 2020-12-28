Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

27.12.2020 21:10:00

Адам Мурзич, художественный руководитель музыкального театра: «Наш театр сегодня живет насыщенной творческой жизнью, но не в отрыве от происходящего вокруг. У каждого есть свое мнение. И мы разделяем все беды, радости и успехи нашего народа»