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Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

Опухшие лодыжки – признак повышенного кровяного давления и, возможно, сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА Новости.


Высокое кровяное давление усиливает нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека. 

– Если у вас отек лодыжек, это говорит еще и о сердечной недостаточности, – считают специалисты Blood Pressure UK. 

– Со временем это может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Таким образом жидкость скапливается в ваших лодыжках и происходит их опухание, – пояснили эксперты.

Кроме того, отек лодыжек может сигнализировать о том, что другие важные органы (например, печень или почки) также не работают полноценно. 

Фото: pixabay.com
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