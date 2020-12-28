Опухшие лодыжки – признак повышенного кровяного давления и, возможно, сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА Новости.
Высокое кровяное давление усиливает нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека.
– Если у вас отек лодыжек, это говорит еще и о сердечной недостаточности, – считают специалисты Blood Pressure UK.
– Со временем это может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Таким образом жидкость скапливается в ваших лодыжках и происходит их опухание, – пояснили эксперты.
Кроме того, отек лодыжек может сигнализировать о том, что другие важные органы (например, печень или почки) также не работают полноценно.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
23
Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter